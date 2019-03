Primarie Pd:seggio interdetto a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAR - A Mestre per un'ora non si è potuto votare per le primarie del PD a causa del Carnevale: proteste degli iscritti democratici in una via del centro vicina ad un seggio a causa della chiusura dell'area per motivi di sicurezza.

Il blocco è stato attuato, secondo quanto affermato da alcuni esponenti del Pd, da varie persone che indossavano una pettorina del Comune per consentire che in Piazza Ferretto venisse svolto il Volo dell'Asino, tradizionale contraltare di terraferma del Volo dell'Aquila del Carnevale di Venezia. La strada del seggio è stata ritenuta una delle vie di fuga da tenere sgombra durante lo svolgimento dello spettacolo. "E' inaccettabile che il Comune - ha commentato la consigliera municipale democratica Monica Sambo - impedisca ai nostri elettori di votare".