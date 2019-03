Mazzarri: "Il Chievo ci ha fatto sudare"

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Sofferti e, forse proprio per questo, ancora più importanti. I tre punti conquistati dal Torino contro il Chievo sono la prova di maturità chiesta da Walter Mazzarri alla vigilia. "Lo avevo detto, sapevamo che il Chievo sta bene ed effettivamente ci ha messo in difficoltà: ha provato a vincere e ci ha fatto soffrire", conferma l'allenatore dei granata. Merito, dunque, alla squadra veronese, alla quale "vanno fatti i complimenti". "Mi aspettavo di giocare meglio, la circolazione di palla era lenta - ammette il tecnico -. Abbiamo rischiato di buttare via due punti, da martedì bisogna cambiare registro. Tre punti sofferti, ma meritati, anche se il 3-0 non rispecchia l'andamento del match". Soddisfatto per i tre punti, ma anche per il ritorno al gol di Zaza e Belotti: "Domenica scorsa ha giocato bene Iago, oggi Zaza e Belotti - osserva Mazzarri - L'importante è vincere, ma sono fiducioso per il futuro che possano fare bene insieme".