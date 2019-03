Tagliò 'bolle' chiosco-bar, denunciato

(ANSA) - PADOVA, 2 MAR - I carabinieri di Padova hanno denunciato un uomo di 77 anni ritenuto responsabile di aver tagliato in almeno un'occasione la struttura a bolle di un noto chiosco-bar sul lungargine del Bassanello, il "Pier88". Stando ai rilievi dei militari, l'uomo sarebbe una persona che risiede nelle vicinanze del frequentatissimo locale, che avrebbe dimostrato con l'atto vandalico il suo risentimento nei confronti dei gestori per il continuo via vai di clienti che lo disturbava. Il Pier88 è stato inaugurato lo scorso anno, dopo il successo del periodo estivo, vi è stato installata una struttura gonfiabile a 'bolle', molto usata negli Usa, per poter ospitare clienti anche durante l'inverno. Il primo danneggiamento risale alla notte tra il 12 e il 13 gennaio, il secondo tra il 5 e il 6 febbraio. Dopo il primo agguato i gestori avevano installato una telecamera in più, che ha consentito di riprendere il presunto responsabile.