Nuoto: bis Pellegrini nei 100 sl

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Federica Pellegrini concede il bis nella seconda giornata della nona edizione del Trofeo Città di Milano. Dopo avere vinto ieri i 200 stile, la Pellegrini si è ripetuta oggi nei 100, con il tempo di 54"26: "Sono molto contenta del lavoro e delle sensazioni provate in acqua - spiega -. Il nostro nuovo modo di lavorare funziona, i cambiamenti stanno dando buoni frutti. Ora abbiamo un mese per abbassare questo tempo in vista degli Assoluti. Poi, ci concentreremo sui Mondiali". La Pellegrini ringrazia il pubblico di Milano, sempre molto appassionato: "E' davvero bello nuotare in Italia. C'è un entusiasmo contagioso che circonda il nostro nuoto".