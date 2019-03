Rugby: Benetton Treviso, c'è l'Edimburgo

(ANSA) - TREVISO, 1 MAR - Dopo il doppio successo contro Scarlets e Dragons, il Benetton Treviso ospita al Monigo l'Edimburgo in un match del 17/o turno del Guinness Pro14 (ex Lega Celtica). Per l'occasionbe coach Crowley cambia solo 3 giocatori rispetto al XV schierato sabato scorso. La linea dei trequarti vedrà infatti ad estremo Luca Sperandio, sulle ali Ratuva Tavuyara e Monty Iaone mentre il reparto dei centri sarà formato dalla coppia Marco Zanon-Alberto Sgarbi. Mediana affidata a Ian McKinley e Dewaldt Duvenage. Il reparto degli avanti vedrà la prima linea composta da Nicola Quaglio, Tomas Baravalle e Marco Riccioni. In seconda invece Irné Herbst affiancherà Niccolò Cannone. Chiuderanno il pack i flanker Marco Lazzaroni e Giovanni Pettinelli insieme al numero 8 Toa Halafihi.