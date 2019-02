(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - Un trimestre di formazione 'universitaria', da fare subito dopo gli esami di maturità per gli studenti che intendano iscriversi ai corsi di Medicina e Chirurgia. E' la proposta lanciata oggi dal rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, nel corso di un'audizione alla commissione Cultura della Camera sulle norme in materia di accesso ai corsi di laurea in Medicina. "Potremmo immaginare che subito dopo gli esami di maturità - ha detto - siano le università a farsi carico di un trimestre di formazione già universitario, nel quale gli studenti iniziano a studiare le materie della professione medica". Al termine del trimestre vi sarebbe "un esame, questa volta sì interamente universitario, per la selezione di quei numeri programmati a monte".