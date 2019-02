Nati a Venezia saranno esenti

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Chi è nato a Venezia e abita altrove sarà esentato dal pagamento del contributo di accesso alla città lagunare, la cosiddetta "tassa di sbarco" introdotta con la legge di Bilancio 2019.

Lo prevede un emendamento presentato oggi dalla Giunta comunale durante il dibattito sul regolamento sul contributo, in corso di svolgimento in Consiglio comunale. L'approvazione del regolamento dovrebbe arrivare in serata.