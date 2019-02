Uccide moglie: gip convalida arresto

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Resta in carcere Gianfranco Duini, il 43enne che venerdì notte ha ucciso a coltellate la moglie Claudia Bortolozzo nell'appartamento in cui vivevano in piazza Mercato a Marghera (Venezia). Il gip del tribunale di Venezia questa mattina ha convalidato l'arresto. L'uomo, reo confesso, ha ricostruito davanti al giudice quanto accaduto quella notte, confermando la versione raccontata già nei giorni scorsi al suo avvocato Baldassare Mistretta. Duini ha spiegato che la sera prima del delitto lui e la compagna, di 51 anni, erano andati a letto sereni. La moglie lo aveva svegliato per chiedergli di accompagnarla in bagno a bere e subito dopo erano tornati a letto.