Venezia, stop ai coriandoli di plastica

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Stop ai coriandoli di plastica al Carnevale di Venezia: il sindaco Luigi Brugnaro ha emanato oggi un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, e in particolare nel centro storico, l'uso di coriandoli plastificati e altri prodotti simili, anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi. La 'guerra' ai coriandoli di plastica vuole evitare, in particolare, l'imbrattamento di calli e campi ma anche preservare il centro storico e i suoi rii dall'inquinamento ambientale.