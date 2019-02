Canaletto & Venezia, trionfo del colore

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - E' stata presentata a Palazzo Ducale la mostra evento "Canaletto & Venezia", organizzata dalla Fondazione Musei Civici con la collaborazione del Comune lagunare, in programma fino al 9 giugno nell'Appartamento del Doge.

Il percorso attraverso cui si sviluppa la mostra parte dall'affacciarsi nei primi anni del Settecento di una nuova forma artistica, che rompe i legami con il rigore del Classicismo e con la teatralità del Barocco: è il trionfo del colore, che prende il sopravvento sul disegno. In questo senso le vedute di Canaletto costituiscono uno dei massimi esempi dell'epoca, anche grazie alla capacità del pittore di rendere la luce elemento fondante delle 25 opere esposte a Venezia.

Alcuni pezzi, di grande valore, non erano mai tornati in laguna, e ora potranno "dialogare" con altri 80 quadri e 20 sculture, che vanno a formare un allestimento in 11 sale.