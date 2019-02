Porto Venezia, nuova linea per Duisburg

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - "Quello che compiamo oggi è un ulteriore passo avanti nella connettività del nostro porto con il resto del mondo e il resto dell'Europa". Il presidente dell'Autorità portuale dell'Alto Adriatico, Pino Musolino, ha così accolto stamani la presentazione del nuovo collegamento tra Venezia e Duisburg che sarà garantito da Grimaldi a partire dalle prossime settimane, con tre collegamenti a settimana.

"Noi - ha aggiunto Musolino - lavoriamo per completare ed aumentare l'offerta e non è un caso che stiamo collaborando anche con gli interporti di Verona e Padova, nell'ottica dell'intermodalità. Con questo collegamento diventiamo ancor di più punto di riferimento per la Germania del Sud, vista la possibilità di essere collegati in 29 ore con il più grande interporto del mondo, e questo ci permette di creare valore aggiunto rispetto alla merce in transito, che è il compito che hanno oggi i porti". (ANSA).