Grandi navi:Brugnaro, bene incontro Mit

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - L'incontro sulla questione delle grandi navi a Venezia tenutosi oggi al Mit tra il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l'assessore alle infrastrutture e trasporti del Veneto, Elisa De Berti, "è stato positivo. Da parte nostra abbiamo riscontrato un grande spirito di collaborazione". Lo ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. "Quando ci saranno decisioni di lungo termine le discuteremo - ha aggiunto -, per quanto riguarda quelle di breve periodo, noi caldeggiamo la soluzione di togliere le grandi navi da San Marco e Giudecca e questo si può fare semplicemente con un po' di carotaggi del canale Vittorio Emanuele". Il sindaco ha aggiunto che il ministro Toninelli manderà a breve una lettera al presidente della Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, "in cui chiederà una serie di precisazioni tecniche su tre luoghi che lui vede come possibili soluzioni, ossia il Lido, Malamocco e Chioggia".