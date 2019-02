Incendi: fiamme in deposito edile

(ANSA) - PADOVA, 17 FEB - I vigili del fuoco sono impegnati in strada Battaglia in località Mandriola nel comune di Albignasego (Padova) per l'incendio di un deposito di materiale edile. I pompieri accorsi da Padova con due mezzi, hanno circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutto il deposito. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.