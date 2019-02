Udinese: Nicola,serve una bella vittoria

(ANSA) - UDINE, 16 FEB - "Abbiamo bisogno di trovare una bella vittoria per mettere tutti in condizione di vedere miglioramenti, difetti e su quelli continuare a lavorare". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Davide Nicola, alla vigilia della delicata sfida-salvezza in casa contro il Chievo. "In questo momento stiamo bene, ma non siamo molto credibili per i risultati ottenuti. Stiamo pagando dettagli che non siamo ancora bravi a gestire ma, contro Parma, Fiorentina e Torino, abbiamo disputato tre grandi partite", ha aggiunto. "Sappiamo benissimo che il Chievo è una squadra viva, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Noi dobbiamo concentrarci e fare punti". Nicola è rimasto criptico, invece, sul possibile impiego di De Paul e Troost-Ekong che, in settimana, si sono allenati a mezzo servizio, bloccati da alcuni malanni fisici. Si è tenuto il margine per valutare l'evoluzione delle loro condizioni nelle prossime ore.