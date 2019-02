Ripartiti treni su linea Verona-Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - E' ripartita alle 19, sulla linea ferroviaria Verona-Bologna, la circolazione dei treni, in entrambe le direzioni, che era stata sospesa, dalle 15.50, tra le stazioni di Poggio Rusco e San Felice sul Panaro per l'investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Mirandola, nel Modenese.

Terminato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria i treni hanno ricominciato a circolare regolarmente. Quattro sono stati i treni a lunga percorrenza deviati sulla linea per Padova, con ritardi stimati per la modifica del percorso di circa 60 minuti.

Sul fronte dei treni regionali, i ritardi sono stati compresi tra i 60 e i 120 minuti.(ANSA).