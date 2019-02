Rapina con pistola, bandito arrestato

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - Un uomo è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina a mano armata in un ufficio postale a Campalto, quartiere della terraferma veneziana. Si tratta di un 21enne di origini albanesi, che è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti a soli nove minuti dal colpo, a circa 500 metri di distanza.

Il giovane è entrato nella filiale intorno alle 10.05, con il volto coperto da una sciarpa e dal cappuccio della felpa. All'interno dell'ufficio postale c'erano cinque dipendenti, di

cui due alle casse, e cinque clienti, dei quali quattro anziani. E' riuscito a farsi consegnare circa mille euro contenuti nei cassetti ed è fuggito a piedi. Una dipendente ha lanciato

l'allarme al 113 e tutte le pattuglie in zona si sono attivate per le ricerche. Una, in particolare, ha rintracciato il rapinatore riconoscendolo anche per le scarpe rosse che

indossava.