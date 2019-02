Tulipani in fiore e villa diventa quadro

(ANSA) - PADOVA, 15 FEB - Come in un quadro impressionista, il giardino cinquecentesco di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, di Vescovana (Padova) si prepara anche quest'anno alla 'esplosione' di colori della fioritura di 100mila tulipani olandesi. E' l'edizione 2019 di "Giardinity Primavera". Dal 23 marzo al 25 aprile il grande prato del parco romantico diventerà un'immensa tavolozza, con le migliaia di colori dei bulbi di Evelina Pisani. Vi saranno 25mila nuove tonalità e specie rispetto alla scorsa edizione, a mescolarsi all'erba e ai fiori spontanei di primavera. L'installazione "naturale" si arricchirà di un sentiero blu di muscari, con infiorescenze tra l'indaco e l'azzurro che disegnerà una fiabesca "strada azzurra" verso i tulipani.

Ricco il programma di attività: sono previste visite guidate, incontri letterari, laboratori e attività ludiche per bambini, mostre, corsi di composizioni floreali, corsi di cucina con erbe, fiori e frutta, lezioni botaniche e "Le petit festival primaverile di piante, fiori e artigianato". (ANSA).