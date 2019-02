Con auto in scarpata, morta donna

(ANSA) - VICENZA, 15 FEB - Una donna è morta in un incidente stradale nel quale la vettura su cui viaggiava e precipitata in una scarpata a Valdagno nel vicentino.

Secondo una prima ricostruzione la conducente alla guida di un'utilitaria in un tornate ha perso il controllo dell'auto precipitando per una ventina di metri. I sanitari del Suem 118 intervenuti con l'elicottero hanno recuperato la donna dichiarandone la morte. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.