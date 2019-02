Ciclismo: a Viviani il 'Cangrande d'oro'

(ANSA) - VERONA, 15 FEB - A Elia Viviani è stato assegnato il "Cangrande d'oro" 2019, la 25/a edizione dei riconoscimenti che il Comune di Verona attribuisce ogni anno alle eccellenze dello sport scaligero. La premiazione si terrà martedì 19 febbraio alle ore 18 nell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia. Sarà una cerimonia nel segno del ciclismo: aspettando la tappa conclusiva del Giro d'Italia (in programma il 2 giugno con arrivo all'Arena), l'amministrazione comunale oltre al campione italiano in carica (vincitore di 4 tappe nel Giro dello scorso anno) consegnerà il Premio alla carriera a Damiano Cunego, trionfatore del Giro d'Italia del 2004. In programma altri riconoscimenti ad atleti, allenatori, dirigenti, squadre, sponsor e giornalisti.