Fotografia: mostra dedicata a Zardini

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 12 FEB - Una mostra estiva e un concorso internazionale di fotografia celebreranno la vita e il lavoro di Stefano Zardini, grande fotografo cortinese scomparso recentemente. L'annuncio è stata dato durante il vernissage della mostra Snow Art - Dolomiti Romantiche, a quota 2.778 metri, nello spazio espositivo del Lagazuoi Expo Dolomiti. "Ho voluto trasformare il consueto in uno spazio nuovo, inedito, allargare lo sguardo verso orizzonti irreali" scriveva il noto fotografo ampezzano Stefano Zardini presentando i suoi scatti dedicati alle montagne di casa. A due settimane dalla sua scomparsa, Stefano Illing, ideatore del laboratorio e spazio espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti, rende omaggio a "un grande artista e un amico" con l'allestimento di una mostra con le sue foto, pronta per l'estate del 2019, e un concorso internazionale, "Dolomites Photographer of the Year", che prende le mosse dalle riflessioni e dai progetti dello stesso Zardini.