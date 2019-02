Ecco vignette che spiegano lotta cancro

(ANSA) - VENEZIA, 12 FEB - L'oncologia e la ricerca sul cancro sono ancora per la maggior parte dei cittadini un universo sconosciuto: cosa sono le cellule tumorali? Come fanno a svilupparsi? Come si fa a studiarle per cercare di combatterle e vincerle? Per rendere comprensibile a tutti come si sviluppano le neoplasie e come è possibile affrontarle, l'Istituto Oncologico Veneto-Irccs ha sviluppato il progetto di divulgazione scientifica "L'oncologia spiegata - La ricerca a vignette" in sei capitoli, basato su vignette e illustrazioni immediatamente comprensibili. "La parola tumore fa ancora molta paura", commenta Giuseppe Opocher, direttore scientifico dello Iov-Irccs - Tuttavia la maggior parte della società ha una concezione della malattia che spesso corrisponde a informazioni già superate. La ricerca continua a compiere importanti passi avanti". Il progetto l'Oncologia Spiegata dello Iov nasce per essere diffuso on line sul sito e sui canali social dello Iov e dei partner che hanno aderito all'iniziativa.