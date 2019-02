Venezia: pulizia rii da gondolieri-sub

(ANSA)-VENEZIA, 10 FEB - Gondolieri-sub hanno rimosso dai canali di Venezia 600 kg di rifiuti. I volontari dell'associazione gondolieri, coordinati dal Comune, si sono immersi per rimuovere sporcizia e scarti depositati sui fondali. Quella odierna è la prima di tre uscite in programma nelle prossime settimane frutto di una convenzione con il Comune lagunare che ha l'obiettivo di recuperare soprattutto pneumatici finiti in acqua dopo essere stati usati come parabordi delle imbarcazioni o rifiuti ingombranti depositati sui fondali. "Abbiato accolto la proposta - ha detto il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto -, un esempio di sussidiarietà che coinvolge il pubblico e il privato a beneficio dei cittadini. Stiamo raccogliendo numerosi pneumatici, ma anche bottiglie, antenne, transenne,scarti di qualsiasi tipo gettati dove l'occhio non vede, persino un bidet. In particolare ci sono molti cavalletti delle passerelle dell' acqua alta, gettati da vandali che danneggiano realmente la mobilità dei cittadini".