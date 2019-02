Banche: Salvini, 1,5 mld per truffati

(ANSA) - VICENZA, 9 FEB - "Finiamola questa partita. Contiamo entro la settimana di mettere mano ai decreti attuativi. Questi risparmiatori hanno aspettato troppo tempo". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, uscendo dalla sala dell'assemblea degli ex azionisti della Popolare di Vicenza. Sulle lettere e i richiami dell'Ue a proposito del fondo per gli indennizzi ai risparmiatori, il vice premier ha aggiunto: "leggeremo, analizzeremo. Ma prima vengono i risparmiatori truffati e poi vengono i burocrati europei. Quindi risponderemo educatamente, come abbiamo sempre fatto". "C'è un miliardo e mezzo per i risarcimenti- ha ricordato -, non ci può essere tutto per tutti, ma è 15 volte in più della somma che aveva previsto il Governo precedente". (ANSA).