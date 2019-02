Prosecco: Consorzio Doc entra in MotoGp

(ANSA) - TREVISO, 8 FEB - Il Prosecco sale sul podio del campionato di MotoGp. Dal prossimo 10 marzo, con il Gran premio del Qatar, e per i prossimi tre anni in ogni gara della MotoGp il Consorzio di tutela del Prosecco Doc sarà lo spumante con cui si festeggeranno i primi classificati sul podio e accoglierà gli addetti ai lavori nei box dei circuiti. Contestualmente, in alcuni dei punti strategici a bordo pista, saranno presenti il logo del Consorzio e, in altri casi, anche quello di aziende aderenti. L'accordo di durata triennale fra l'associazione dei produttori e Dorna Sports, la società spagnola che gestisce i diritti commerciali del campionato, è stato sottoscritto oggi a Barcellona (Spagna) dal presidente del Consorzio Prosecco Doc, Stefano Zanette, ed il direttore generale dell'agenzia, Pau Serracanta.