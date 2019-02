Restaurata 'La vecchia' di Giorgione

(ANSA) - VENEZIA, 7 FEB - E' stato presentato, oggi, in anteprima alle Gallerie dell'Accademia di Venezia il restauro de 'La Vecchia' di Giorgione. L'opera va in visione al pubblico prima della sua partenza per gli Stati Uniti, dove sarà protagonista di due importanti appuntamenti espositivi presso il Cincinnati Art Museum, Ohio (15 febbraio - 5 maggio) e il Wadsworth Atheneum di Hartford, Connecticut (15 maggio - 4 agosto). "In seguito al trattamento conservativo durato sette mesi torna visibile al pubblico nelle sue migliori condizioni di lettura estetica, una delle opere più enigmatiche del Cinquecento" dicono i curatori del restauro. Un soggetto, quello de 'La Vecchia', difficilmente classificabile: rappresentazione realistica della senescenza e allegoria del tempo che scorre, cui rimanda la scritta del cartiglio. Un capolavoro che trova la sua ispirazione nella ritrattistica di Leonardo, così come in Albrecht Dürer e nella pittura nordica.