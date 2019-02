Razzismo:ct Rovigo rugby allena africani

(ANSA) - ROVIGO, 7 FEB - "Giusto così, avevo accettato la squalifica senza nulla da obiettare visto che non ero dalla parte della ragione. Mi dispiace: usare certe parole non fa parte del mio carattere".In un momento in cui il razzismo è un argomento 'bollente' a parlare è Umberto Casellato, tecnico del Femi Cz Rovigo capolista del Top 12 di rugby. Durante un derby europeo di Continental Shield con il Petrarca Padova era stato espulso e, nella concitazione, aveva apostrofato con un "negro di m..." il giocatore rivale samoano Jeremy Su'a, e per questo era stato squalificato 8 settimane. Potrà tornare in panchina dal 18 marzo, intanto oggi è diventato testimonial anti razzismo andando ad allenare a Bosaro, vicino Rovigo, una squadra di calcio amatori Uisp, il Porto Alegre, formata da immigrati di colore. Oggi hanno cambiato il calcio con il rugby mettendosi agli ordini di Casellato per lavorare su touche, mischia, passaggi e partitella al tocco, fra pacche sulle spalle e risate generali, prima del terzo tempo con the, biscotti e vino.