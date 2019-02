Ponte Bassano: chiusura temporanea

(ANSA) - VICENZA, 7 FEB - Il 'Ponte degli alpini' di Bassano del Grappa (Vicenza) verrà chiuso ad ogni tipo di transito dall'11 al 14 febbraio prossimo nell'ambito dei lavori di consolidamento e restauro. Lo ha stabilito, in un ordinanza, il Comune di Bassano. Il Ponte (disegnato dal Palladio e distrutto in più occasioni per motivi bellici, sempre ricostruito uguale all'originale) da anni 'soffre' per l'usura del tempo e le piene del fiume Brenta. Il singolare Ponte coperto con botteghe ai due capi, aveva visto l'avvio di un intervento radicale poi bloccatosi per le difficoltà in cui versava la ditta che aveva vinto l'appalto. Chiuso a intermittenza è stato riaperto quando sono ripartiti i lavori; ora proprio questi obbligano alla temporanea chiusura per motivi di sicurezza legati al cantiere.