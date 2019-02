Bortuzzo: Valente (M5S), vicini a Manuel

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Apprendo le ultime notizie sulla salute del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo proprio mentre mi trovo in visita nel centro polisportivo delle Fiamme gialle di Castelporziano, dove Manuel spesso si allenava. Spero che dal S.Camillo possano arrivare presto notizie più rassicuranti sulle sue condizioni. Il Governo è vicino a Manuel e alla sua famiglia in questo momento difficile e auspichiamo che i colpevoli vengano al più presto individuati". Così Simone Valente, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, esprime la sua vicinanza al giovane nuotatore ferito a Roma.