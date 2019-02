Tiro a volo: Gp Marocco,è bronzo Italia

(ANSA) - RABAT, 4 FEB - Il Gran Premio Internazionale del Marocco si chiude con un altro bronzo per l'Italia del tiro a volo del ct Albano Pera. A meritare il terzo gradino del podio nel Mixed Team di Fossa Olimpica, nuovo evento dei Giochi a partire da Tokyo 2020, è stata la coppia formata da Silvana Maria Stanco e da Giovanni Pellielo, che dopo essersi qualificati per la finale con il dorsale n.1 con il punteggio di 144/150, ha poi 'centrato'il bronzo con lo score di 31/40.

Meglio degli azzurri hanno fatto solo la coppia spagnola Sordo Martinez-Munoz Fernandez, d'oro con 48/50, e quella di San Marinoi formata da Alessandra Perilli e Gianmarco Berti, d'argento con 44/50. Da finale ma non da podio la prestazione dell'altra coppia italiana formata dall'olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi e dal marito Mauro De Filippis: i due poliziotti azzurri si sono fermati al quarto posto con 27/35.