Camion sfonda cantiere e uccide operaio

(ANSA) - VENEZIA, 4 FEB - Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un camion che aveva sfondato la delimitazione del cantiere stradale appena posti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.10 lungo la Strada Provinciale 83 a Castelfranco Veneto (Treviso). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato l'uomo, rimasto incastrato tra il mezzo pesante e il furgone, ma che per la gravità delle ferite è deceduto.

Illeso un secondo operaio che si trovava insieme con la vittima; entrambi erano impegnati a posizionare cartelli mobili di segnalazioni stradali per la società di gestione Veneto Strade. La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

(ANSA).