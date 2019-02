A Padova scritta 'Libertà per Battisti'

(ANSA) - VENEZIA, 4 FEB - "Libertà per Battisti e per tutti i compagni in galera": recita così la scritta in vernice rossa apparsa su un muro in via Falloppio a Padova, di fronte all'Istituto di Anatomia dell'Università, non lontano dall'ospedale cittadino. Sul muro anche un simbolo di falce e martello con stella a cinque punte, senza sigle.