Pericolante tetto palazzo ghiaccio Roana

(ANSA) - VENEZIA, 2 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti al palazzetto del ghiaccio di Roana (Vicenza) per 'alleggerire' la copertura del tetto dalla neve caduta nelle ultime ore per delle infiltrazioni d'acqua. Accorsi da Asiago e Vicenza anche con l'autoscala, i pompieri hanno lavorato circa tre ore per individuare il posto dell'infiltrazione attuando un primo intervento di tamponamento dell'infiltrazione che evitasse il crollo del tetto.