Chievo: Di Carlo, segnale importante

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 2 FEB - "Venivamo da due sconfitte, questo pari ce lo prendiamo ma non ci consente di arrivare dove volevamo oggi. La partita è stata fatta bene, paghiamo sempre le disattenzioni singole". Mimmo Di Carlo commenta così il 2-2 con l'Empoli. "Dobbiamo migliorare in questo, ma la squadra ha provato a vincerla anche sul 2-2 - aggiunge il tecnico dei veronesi -, se uno tra Stepinski o Rigoni segna la vinciamo. Ci portiamo a casa un pareggio con grande determinazione, la squadra non molla di un centimetro e questo è un segnale importante. Se il primo tempo finisce 2-0 parliamo di tutt'altra cosa, ma noi abbiamo fatto la nostra partita, non dovevamo prendere quel gol perché eravamo tutti schierati nel finale di primo tempo".