Shiffrin-Vlhova ex-aequo gigante Maribor

(ANSA) - MARIBOR (SLOVENIA), 1 FEB - Una vittoria per due nel gigante sulla collina di Pohorje, alle porte di Maribor. C'e' stato infatti l'ennesimo successo dell'americana Mikaela Shiffrin - il 13/o stagionale ed il 55/o in carriera - ma solo ex aequo con la slovacca Petra Vlhova. Terza la norvegese Ragnhild Mowinckel. Miglior azzurra e' stata la piemontese Marta Bassino 7/a. Poi piu' indietro sono finite Sofia Goggia 19/a e Francesca Marsaglia 27/a. Ma poteva andare meglio per l'Italia se Federica Brignone non fosse uscita in vista del traguardo, tradita dal fondo ghiacciato, quando il cronometro le dava un bel terzo tempo.