Nuovo caso 'razza' in referti sanitari

(ANSA) - VENEZIA, 1 FEB - Una nuova segnalazione in Veneto dell'indicazione della 'razza' di un paziente, questa volta relativa a un referto dell'Ulss 3 del mese di novembre, viene rivelata oggi dai consiglieri regionali Piero Ruzzante (Leu) e Patrizia Bartelle (Misto), che hanno presentato un'altra interrogazione a risposta immediata alla Giunta.

"E' dell'aprile scorso - ricordano i due esponenti dell'opposizione - la votazione del Consiglio regionale che dispone l'eliminazione della dicitura 'razza' dai referti delle Ulss venete, un termine che non ha alcuna valenza medico-scientifica. Se nei referti compare ancora la dicitura è evidente che la Giunta è inadempiente rispetto ad una precisa volontà del Consiglio".

Martedì scorso Ruzzante e Bartelle avevano sollevato, presentando un'interrogazione, il caso di un modulo della neuropsichiatria infantile di Favaro Veneto in cui era richiesto di specificare la "razza-etnia" di un minore. (ANSA).