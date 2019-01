Giochi 26, Sala "governo metta impegno"

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Al premier Conte ho detto che, per quanto riguarda la candidatura olimpica di Milano e Cortina, non discuto dei soldi ma del fatto che il governo ci deve metter volontà e impegno, perché se non dovesse mostrare grande convinzione sarebbe un errore". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'incontro di ieri con il presidente del Consiglio. Il fatto che il governo non voglia partecipare a livello economico "non è una novità - ha aggiunto a margine dell'apertura del forum delle Politiche sociali -. Io personalmente non reputo il tema dei fondi centrale. Parliamo di circa 400 milioni e ricordo che in Expo abbiamo raccolto più o meno la stessa cifra da privati e l'Expo era un evento molto meno mediatico delle Olimpiadi. Anzi per niente mediatico". "È chiaro che, a differenza dell'Expo, dove votavano tutti i Paesi, per le Olimpiadi votano i rappresentanti dell'assemblea del Cio, -ha concluso- quindi è il Coni che sa più di ogni altro come indirizzare le attenzioni verso i votanti".