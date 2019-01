Crociere, Michael Thamm presidente Clia

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - L'ad del Gruppo Costa e di Carnival Europa, Micheal Thamm, è il nuovo presidente di CLIA Europa. la più grande associazione croceristica del mondo. Lo ha reso noto la stessa Clia, precisando che Thamm succede a David Dingle, presidente di Carnival UK, che ricopriva ad interim il ruolo dall'estate 2018. Thamm lavorerà con l'assemblea generale di Clia Europa e i membri dell'associazione "per continuare a promuovere gli interessi delle compagnie, grazie anche ad un rapporto più stretto sia con le istituzioni comunitarie, sia con un'ampia gamma di stakeholders, allo scopo di favorire la crescita sostenibile dell'industria crocieristica nel mercato europeo". Thamm dal 2012 è ad del Gruppo Costa e dal 2017 ad di Carnival Asia. L'Europa è il secondo mercato mondiale per quanto riguarda le crociere, sia come mercato di provenienza (7 milioni di clienti), sia come destinazione (6,5 milioni di passeggeri).

Produce un giro d'affari da 48 miliardi di euro e genera complessivamente 400.000 posti di lavoro.