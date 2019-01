Tabarri in mostra al Teatro La Fenice

(ANSA) - VENEZIA, 28 GEN - Una mostra dedicata al tabarro veneziano sarà ospitata, da martedì 29 gennaio fino a domenica 3 febbraio 2019, all'interno della Sala Sinopoli del Teatro La Fenice di Venezia. L'esposizione sarà parte del percorso di visita con audioguida e sarà pertanto visitabile ogni giorno secondo i consueti orari e modalità di accesso al teatro.

L'uso del termine tabarro è particolarmente diffuso nel Veneto, risentendo della diretta influenza veneziana, spesso anche come sinonimo di cappa. Il tabarro è una tipologia di antico mantello, ampio, rotondo, a ruota, in tessuto pesante spesso reso impermeabile, veniva portato lungo fino al polpaccio o corto per andare a cavallo e poi in bicicletta. Di colore scuro, con bavero, ha un solo punto di allacciatura sotto il mento, un'unica cucitura sulla schiena e viene tenuto chiuso portando un'estremità sopra la spalla opposta in modo da avvolgerlo intorno al corpo.