Ciclismo: a Viviani la Cadel Evans race

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Elia Viviani ha vinto allo sprint la Cadel Evans race 2019 di ciclismo, lunga 164 chilometri e disputata per le strade della città di Geelong, nel sud dell'Australia. La gara dal 2017 è valida per il circuito World tour. L'olimpionico su pista a Rio de Janeiro 2016, con il tempo di 3h54'35", ha preceduto di un soffio rispettivamente il padrone di casa Caleb Ewan, secondo, e il sudafricano Daryl Impey, recente vincitore del Tour Down Under, terzo. Diego Ulissi non è andato oltre il 13/o posto, Alberto Bettiol si è piazzato invece al 19/o posto, tutti con lo stesso tempo del vincitore.