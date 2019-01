Razzismo, autista bus insulta straniera

(ANSA) - PADOVA, 26 GEN - Una donna straniera protesta con l'autista dell'autobus su cui sta viaggiando per la velocità del mezzo e lui risponde con una raffica di bestemmie e insulti, anche di tipo razzista: "Io ne ho i c... pieni di voi, andate a casa vostra, cosa venite a fare qua a rompere i c... Silenzio!".

L'episodio è avvenuto qualche mese fa su un autobus di linea a Padova, ed è emerso ora perchè adesso il filmato dell'alterco, girato da un'altra passeggera, ha iniziato a girare nelle chat dei colleghi dell'autista. Dopo lo scambio di battute sulla velocità dell'autobus, la donna accusa l'autista di essere razzista. "Non sono razzista - replica l'uomo - Io ne ho i c...

pieni di voi. Basta rompere i c... alla gente che lavora! Stai zitta deficiente!". A quel punto la passeggera che sta filmando la scena chiede di moderare i toni, ma l'autista continua a urlare. Busitalia, l'azienda dei trasporti che gestisce gli autobus a Padova, ha acquisito le immagini per risalire all'identità dell'autista.