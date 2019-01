Pg Venezia: più criminalità organizzata

(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - In Veneto si registra una maggiore presenza della criminalità organizzata, dei reati economico-tributari, a sfondo sessuale, predatori, ambientali e per guida in stato di ebbrezza. Stazionario il traffico di droga mentre c'è stata una buona gestione, sul fronte giudiziario, della vicenda delle banche venete e del contrasto al terrorismo.

E' il quadro sulla giustizia in Veneto trattato dal Procuratore generale Antonio Mura nella sua relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario del distretto. Sul fronte degli altri reati ha poi ricordato che "gli omicidi volontari sono calati da 83 a 51 ma risultano molto più che raddoppiati i tentativi di omicidio passati da 77 a 186". "Le vittime di sesso femminile nell'ultimo anno - ha precisato - sono state 23 e 55 in quelli tentati". "Tra le notizie di reato in diminuzione - ha concluso - pedofilia, pedopornografia, reati contro il patrimonio. Lieve il calo dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di edilizia ed urbanistica".