Uomo muore per monossido di carbonio

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un uomo di 48 anni è morto questa notte asfissiato dal monossido di carbonio a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona). Pochi minuti prima delle 4 i vigili del fuoco di Bardolino sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo, dopo l'allarme lanciato dal personale del 118, ma il 48enne era già morto a causa delle esalazioni della legna in un braciere, rinvenuto nel bagno dove la via di ventilazione dei locali era ostruita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. (ANSA).