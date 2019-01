Sci: Cdm, Siebenhofer vince a Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 18 GEN - L'austriaca Ramona Siebenhofer, 28 anni e primo successo in carriera, ha vinto sciando in 1.15.44 la prima discesa di Coppa del mondo di Cortina, valida come recupero di quella non disputata a St.

Anton. Seconda la slovena Ilka Stuhec in1.15.84 e terza l'altra austriaca Stephanie Venier in 1.15.90.

La migliore azzurra e' stata Francesca Marsiglia, sesta in 1.16.18 . Poi ci sono Nadia Fanchini 13/a in 1.16.43 e, più indietro, Federica Brignone in 1.17.15 ed Anna Hofer in 1.18.36.

Sfortunata Nicol Delago, finita fuori per salto di porta dopo una compressione mentre stava facendo una gara splendida ed aveva i migliori tempi intermedi. L'americana Lindsey Vonn, tornata per la prima volta in gara dalla scorsa stagione, ha chiuso indietro in 1.16.63, oltre le prime dieci. Non ha gareggiato invece l'altra statunitense Mikaela Shiffrin che ha preferito concentrarsi sul Super-G.

Per una nevicata notturna in quota, la gara e' stata disputata con partenza 'abbassata'.