Salone Nautico Venezia da 18-23 giugno

(ANSA) - VENEZIA, 18 GEN - Tonerà in estate, dal 18 al 23 giugno, la grande nautica a Venezia, con il Salone che sarà ospitato negli storici spazi dell'Arsenale e coinvolgerà con diversi eventi tutta la città. Lo ha confermato il sindaco Luigi Brugnaro, che ieri ha effettuato un sopralluogo nell'antico cantiere navale della Serenissima, svelando via Twitter il logo della manifestazione, la testa stilizzata di un Leone nel perimetro di una vela. "C'è grande entusiasmo in città - ha detto Brugnaro - la settimana prossima, tra lunedì e martedì, presenteremo il programma agli operatori internazionali riuniti all'importante salone nautico di Dusseldorf. E' un progetto che immaginiamo su un arco di tre anni. Riceviamo proposte e progetti da molte categorie, sarà un modo per 'riappacificare' finalmente Venezia con il mare e con la nautica, mostre eventi e spettacoli anche in terraferma importante".