Fiere: aperta oggi VicenzaOro January

(ANSA) - VICENZA, 18 GEN - Ha aperto i battenti oggi in Fiera VicenzaOro January, che rappresenta la prima manifestazione del calendario fieristico internazionale. La rassegna vicentina, collocata in un momento privilegiato per presentare le nuove collezioni e anticipare i trend del gioiello dell'anno appena iniziato, prevede sei giorni di apertura e si chiuderà mercoledì 22 gennaio.

Attesi nel capoluogo berico alcune decine di migliaia di operatori e buyer provenienti da ogni parte del mondo, richiamati a Vicenza da un laboratorio d'idee e da una piattaforma utile per stringere contatti, oltre che una fonte di informazione e ispirazione per la ricerca nel design, a livello di marketing e attività promozionali.

In contemporanea con VicenzaOro January si terrà il salone T-Gold, vetrina espositiva in ambito di macchinari e tecnologie per la lavorazione dei gioielli, con particolare focus sulle ultime novità nel campo dell'alta tecnologia. (ANSA).