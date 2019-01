Coppia arrestata per violenza sessuale

(ANSA)- VERONA, 15 GEN - Una coppia, Mirko Altimari, 31 anni, e Giulia Buccaro, 28 anni, è stata arrestata dalla questura di Verona per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di una studentessa attirata con un annuncio per la ricerca di una baby sitter. La ragazza, lo scorso 10 gennaio, aveva risposto all'annuncio pubblicato sui social, offrendo la propria disponibilità e lasciando il proprio numero di telefono.

E' stata contattata dai coniugi e si è accordata per fare la baby sitter quella stessa sera. Le parti si sono trovate alle 23: la giovane è salita sull'auto della donna e poi assieme si sono dirette in un altro luogo per raccogliere Altimari. Invece di andare a casa, la coppia si è diretta in aperta campagna: la conducente si è allontanata dall'auto, mentre la studentessa è stata fatta scendere e poi abusata sessualmente da Altimari, sotto la minaccia di un taglierino. L'uomo le ha scattato una foto a torso nudo, minacciando di divulgarla qualora fosse stato denunciato. La ragazza ha chiamato subito il 113.