Concerto destra per Palach, teatro Verona nega spazi

(ANSA) - VERONA, 15 GEN - Il Teatro Stimate di Verona ha ritirato la concessione degli spazi per il concerto dedicato a Jan Palach, in programma la sera di sabato 19 gennaio, che avrebbe dovuto vedere la partecipazione di gruppi musicali vicini all'estrema destra.

La decisione è stata comunicata all'indomani dell'ufficializzazione della sede - tenuta nascosta fino a ieri - seguita all'annuncio della concessione del patrocinio da parte del Comune di Verona. In precedenza anche la Provincia scaligera aveva rilasciato il patrocinio.

La decisione del Teatro Stimate, di proprietà della comunità religiosa degli Stimatini, è stata accolta con plauso dal Movimento Nonviolento di Verona. (ANSA).