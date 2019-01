Aeroporti: record traffico Save, +8,9%

(ANSA) - VENEZIA, 15 GEN - Il polo aeroportuale del Nord Est ha chiuso il 2018 con 17.961.959 passeggeri, in crescita del +8,9% sull'anno precedente. Dati record in particolare per l'aeroporto di Venezia, terzo gateway intercontinentale nazionale, che a dicembre ha raggiunto il traguardo di 11 milioni di passeggeri e ha concluso l'anno con un incremento passeggeri del +7,8%.

Quanto agli altri scali, Treviso ha evidenziato un trend positivo, con un +9,7% nel numero di passeggeri, e Verona ha registrato un exploit con una crescita dell'11,6%. Il Marco Polo di Venezia, che lo scorso 21 dicembre aveva già raggiunto il traguardo degli 11 milioni, ha chiuso il 2018 con 11.184.608 passeggeri (+7,8%). Dicembre ha rappresentato per lo scalo veneziano il 43simo mese di crescita consecutiva, con un incremento medio annuo del numero di passeggeri del +7% negli ultimi 5 anni. Terzo gateway intercontinentale italiano, nel 2018 il traffico del Marco Polo è stato caratterizzato da una componente internazionale pari all'86% del totale.