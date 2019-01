Vino: +48% produzione 2018 in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - "2018 anno da record per il settore vitivinicolo: 48% la produzione rispetto al 2017, raggiungendo i 16mln di ton. raccolte.Ma non possiamo cullarci sugli allori: l' andamento climatico di questi mesi ci preoccupa, ma ancor più è la sostenibilità della viticoltura ad interrogarci". Così l' assessore regionale all'agricoltura del Veneto Giuseppe Pan.

Quello vitivinicolo è un settore 'strategico del comparto primario', che vale il 35,5% dell'export vinicolo nazionale."Con 94mila ettari di vigneti, il 40% dei quali in quota - rileva Pan -con 11 mln ton. (67% intera produzione) dedicate a produzioni a denominazione di origine (29 Doc e 14 Docg) e 3 mln di ton. per le 10 produzioni Igt,il Veneto è uno 'scrigno' di vini di grande qualità e potenzialità". "Se la viticoltura veneta vuole continuare ad essere al top - spiega -, deve applicare i disciplinari di qualità previsti e rispettare i quantitativi indicati". Due i 'focus' di attenzione indicati da Pan: le produzioni bio e il rispetto dell'ambiente.