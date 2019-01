Rugby: Casellato 'da me scuse a tutti'

(ANSA) - ROVIGO, 14 GEN - "Mi dispiace per il mio comportamento, usare questo tipo di parole non fa parte del mio carattere e del mio essere". Lo afferma Umberto Casellato, il tecnico del Femi Cz Rovigo espulso ieri durante il match con il Petrarca per offese razziste - "nero di m..." - rivolte al mediano di mischia dei padovani, il samoano Jeremy Su'A.

Casellato si era poi pubblicamente scusato con il giocatore. "Il cartellino rosso che mi ha dato l'arbitro - ha spiegato - è venuto dopo un tafferuglio a bordo campo e nella concitazione del momento ho rivolto a Su'A un insulto razzista per cui mi sono scusato con lui, con la squadra del Petrarca e la mia squadra".